Chandrayaan-2 uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne fırlatıldı

Hindistan'ın Ay'ın karanlık yüzüne indirmeyi planladığı Chandrayaan-2 adlı uzay aracı, başarıyla fırlatıldı.

Yerel saatle 14.43'te (TSİ 10.13) Sriharikota Uzay İstasyonu'ndan fırlatılan uzay aracının 23 gün sonra Ay'ın yörüngesine girmek için manevralara başlayacak. Chandrayaan-2'nin toplam 48 gün süren bir yolculuktan sonra Ay'ın, hakkında çok az şey bilinen güney kutbuna inmesi planlanıyor. Bu inişin güney kutbuna önceki girişimlerden daha yakın ve daha yumuşak olması hedefleniyor.

FIRLATMA ERTELENMİŞTİ

Geçen hafta için planlanan fırlatma işlemi, roketin ateşlenmesine 56 dakika kala ertelenmişti. Chandrayaan-2'yle (Ay Aracı 2) Ay'a ilk defa inecek olan Hindistan, her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde ABD, Çin ve eski Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'ın yüzeyine "yumuşak iniş" yapmayı başaran 4. ülke olacak.