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Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir Hint mühendisin yardımıyla, eylülde Hindistan'ın Ay yüzeyine inişi sırasında irtibatı kesilen Vikram modülünün enkazını bulduğunu bildirdi.

03.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:30Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir Hint mühendisin yardımıyla, eylülde 'ın Ay yüzeyine inişi sırasında irtibatı kesilen Vikram modülünün enkazını bulduğunu bildirdi.
NASA'dan yapılan açıklamada, 26 'de Ay Yörünge Kaşifi Kamerası (LROC) tarafından modülün irtibatının kesildiği ve düştüğü alana ilişkin ilk mozaik fotoğrafın paylaşıldığı ve insanlardan modülün düşmesinden önce ve sonrasına ait görüntüleri karşılaştırmalarının istendiği belirtildi.
Çok sayıda kişinin Vikram'ı aramak için ilgili fotoğrafı indirdiği ifade edilen açıklamada, Hint mühendis Shanmuga Subramanian'ın enkaz alanını tanımlamada belirgin bir tespit yaptığı vurgulandı.
Açıklamada, LROC ekibinin Subramanian'ın ipuçlarından hareketle çarpma bölgesini tespit ettiği, enkazın ilk çarpma bölgesinin 750 metre kuzeybatısında yer aldığı kaydedildi.
NASA, Twitter'dan, Vikram'ın yerinin keşfedildiğini duyurarak, modülün çarpma noktasını ve enkaz alanını gösteren mozaik fotoğraf paylaştı.
Subramanian, konuya ilişkin açıklamasında, modülün iniş yerinin kuzeyini aradığını ve küçük bir nokta bulduğunu belirterek, "Son 9 yıldaki LROC görüntüleriyle karşılaştırdığımda enkaz tespit edildi ve NASA'ya ulaştım." ifadesini kullandı.
Hint mühendis, çabalarından ötürü NASA'nın kendisine gönderdiği tebrik mesajını da Twitter'dan paylaştı.
7 Eylül'de irtibatı kesilmişti
Vikram modülü, 2 Eylül'de Ay'ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2 uzay aracından ayrılmıştı. Modülün, 7 Eylül'de Ay yüzeyine inişi sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilmişti.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), tüm çabalarına rağmen modülle iletişim kuramamıştı.
İçinde "Pragyan" adı verilen bir gezginci yüzey aracını da taşıyan Vikram modülü, uyduyla Chandrayaan-2 keşif görevinin en önemli bileşenini oluşturuyordu.
ISRO uzmanları, modülün irtibatı kaybetmesinin ardından Ay yüzeyine çarparak parçalanmış olmasından endişe ediyordu.
Hindistan, Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı
Chandrayaan-2, Hindistan'ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi. İniş başarılı olsaydı, Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı.
Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz'da uzaya fırlatılmıştı.
Hindistan "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermişti. 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başaran Hindistan, 2022'ye kadar uzaya insan göndermeyi planlıyor.

Hindistan, Eylül, NASA, Güncel

Kaynak: AA

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