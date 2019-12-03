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Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu

NASA, Hindistan’ın Eylül ayında Ay’a indirmeyi denediği ancak başarılı olamadığı uzay aracı Vikram’ın enkazını bulduğunu açıkladı

03.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:12Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 'ın Ay'a indirmeyi denediği ancak başarılı olamadığı uzay aracı Vikram'ın enkazını bulduğunu açıkladı. Ajans, uzay aracının enkazının olduğu bölgenin fotoğraflarını yayınladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, 26 'de Ay Yörünge Kaşifi Kamerası (LROC) tarafından modülün irtibatının kesildiği ve düştüğü alana ilişkin ilk mozaik fotoğrafın paylaşıldığı ve insanlardan modülün düşmesinden önce ve sonrasına ait görüntüleri karşılaştırmalarının istendiği belirtildi. Çok sayıda kişinin Vikram'ı aramak için ilgili fotoğrafı indirdiği ifade edilen açıklamada, Hint mühendis Shanmuga Subramanian'ın enkaz alanını tanımlamada belirgin bir tespit yaptığı vurgulandı.
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Hindistan, Eylül, NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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