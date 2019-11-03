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BBC

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 'dayanılmaz' hava kirliliği sonrası halka uyarı: Evinizden...

Yeni Delhi'de yetkililer hava kirliliği nedeniye halka evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

03.11.2019 17:20Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 'dayanılmaz' hava kirliliği sonrası halka uyarı: Evinizden...

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yetkililer hava kirliliği nedeniye halka evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu. Yetkililer ayrıca evlerin kapılarının ve pencerelerinin kapalı tutulmasını istedi.

Delhi'de hava kirliliği üzellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşıyor.

Kentte kirliliğin 2019'da görülmedik seviyeye yükseldiği belirtiliyor.

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, hava kirliliğinin "dayanılmaz" düzeye ulaştığını belirterek, merkezi hükümetten derhal gerekli adımları atmasını istemişti.

BBC Güney Asya Editörü Jill McGivering, ülkede politikalarıların sorun nedeniyle birbirlerini suçladıklarını söylüyor.

Hindistan'ın başkentinde halen hava kirliliği düzeyi, Çin'in başkenti Pekin'dekinin 7 katı.





Okullar Salı gününe kadar kapalı

Hindistan'da 30'dan fazla uçak kirlilik nedeniyle başkent çevresinde rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Yeni Delhi'de Cuma günü kamu sağlığına yönelik tehdit nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

Kentte okullar Salı gününe kadar kapalı kalacak.

Yeni Delhi'de tüm inşaat faaliyetleri de ikinci bir emre kadar durduruldu.

Başkentteki hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden birinin, komşu eyaletlerde tarlaların temizlenmesi için arta kalan ürünlerin yakılması olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle Yeni Delhi'de karbondioksit, nitrojen dioksit ve kükürt dioksit oranı artmıştı.

Bir hafta önce Hinduların festivali Diwali sırasında çok sayıda hava fişeğin fırlatılması da hava kirliliğinin artmasına yol açmıştı.


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BBC


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