Hindistan'ın Feyzabad Kentinde Tapınak Tartışması

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:09



24 Kasım 2018 Cumartesi 18:09

Güney Asya ülkesi Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletine bağlı Feyzabad kentinde Hindu aşırılıkçıların Müslüman Babür İmparatorluğu'ndan kalma tarihi sit alanında Hindu tapınağı inşa edilmesini talep etmesi gerilime yol açıyor.Yerel basındaki haberlere göre, aşırı sağcı Shiv Sena Partisi ve radikal Hindu Vishva Hindu Parishad (VHP) hareketinin öncülük ettiği grupların pazar günü şehirde "Dharam Sabha" (Dini Kurultay) düzenlenmesi çağrısının ardından ülkenin farklı yerlerinden Hindu milliyetçileri şehirde toplanmaya başladı.Shiv Sena lideri Uddhav Thackeray, şehre gelerek destekçilerinin Sarayu Nehri kenarında düzenlediği ayine katıldı. Burada toplanan kalabalığa hitap eden Thackeray, Başbakan Nerandra Modi ve Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidara gelirken kentte bir tapınak kurulması sözü verdiğini, iktidardan bu sözü tutmasını beklediklerini ifade etti.Radikal Hindu VHP hareketi mensupları da düzenlediği ayrı etkinliklerde Hinduların Tanrı Vişu'nun 7 suretinden biri olduğuna inandıkları Rama-chandra adına bir tapınak kurulması talebini dile getirdi.Müslümanların yoğun olarak yaşadığı kentte topluluklar arasında olası gerilimler yaşanmaması için güvenlik önlemleri arttırıldı.Feyzabad'da 1992 yılında Hindu aşırılıkçıların kışkırtmasıyla topluluklar arasında şiddet olayları yaşanmıştı. 6 Aralık 1992'de şehir dışından gelen bir grup aşırı sağcı militan 16. yüzyıldan kalma bir Babür Camisi'ni ateşe vermiş, bunun üzerine bölgedeki Müslümanlar ayaklanmış, protestolar ülkenin diğer şehirlerine yayılmıştı.