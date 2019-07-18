18.07.2019 11:37
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Hindistan'ın ikinci Ay görevi pazartesi yapılacak

Hindistan

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), hafta başında teknik aksaklık nedeniyle fırlatılmayan Chandrayaan-2 aracının, pazartesi günü uzaya gönderileceğini bildirdi.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), hafta başında teknik aksaklık nedeniyle fırlatılmayan Chandrayaan-2 aracının, pazartesi günü uzaya gönderileceğini bildirdi.
ISRO'dan yapılan açıklamada, uzman komitesinin bir önceki denemede oluşan aksaklıkları giderdiği ve aracın fırlatılmaya hazır olduğu belirtildi.
Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, önce uydu modülünü Ay yörüngesine bırakacak, ardından Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yapacak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.
Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü, Ay yörüngesinde bir yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.
Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.
Kaynak: AA
Hindistan, Güncel

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