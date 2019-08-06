Haberler» Güncel» Haber

Hindistan'ın Keşmir kararı Pakistan'da protesto edildi

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'e özel statü sağlayan 370. maddeyi kaldırmak için verdiği kanun teklifi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da protesto edildi.

06.08.2019 17:47 Hindistan'ın Keşmir kararı Pakistan'da protesto edildi
Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'e özel statü sağlayan 370. maddeyi kaldırmak için verdiği kanun teklifi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da protesto edildi.
Cemaati İslami Partisi (JI) ile Keşmir İçin Gençlik Forumu Uluslararası Lobi Grubu tarafından düzenlenen gösteriye çok sayıda siyasetçi, aktivist ve vatandaş katıldı.
Burada protestoculara konuşan JI Genel Başkan Yardımcısı Mian Muhammed Aslam, Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in Başbakanı Raja Faruk Haydar Han'a seslenerek, "Raja Faruk, Keşmirlilerin hakkını savunmak için bir adım atarsa biz de arkasından geliriz. Çıkın ve Keşmir'in hakkını savunun." dedi.
Aslam, Hindistan'ın bölgede camileri yıktığını ancak Hinduları bölgede üstün tuttuğunu kaydetti.
Yoğun yağış altında yapılan yürüyüşte protestocular, "Ben Keşmirliyim ve geleceğime ben karar veririm, Hindistan Keşmir'i Suriye'ye çevirmek istiyor ve 370. Maddenin kaldırılması Cammu Keşmir için olduğu kadar Hindistan için de zararlıdır." yazılı pankartları açtı.

Hindistan, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:53   - Pakistan'da Markette Patlama: 3 Ölü
17:51   TSO Osmanlı Çileği aromalı ürünlere sahip çıkacak
17:51   İngiliz hükümetinden AB'ye müzakere eleştirisi
17:50   Antalya'daki cinayet
17:50   Karabük'ten kısa kısa
17:49   Mazot yüklü tanker devrildi, 8 bin litre yakıt yola aktı
17:49   Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi