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Hindistan'ın Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan diplomatik kararlar

Hindistan, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cemmu ve Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü kaldırdı.

07.08.2019 17:56 Hindistan'ın Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan diplomatik kararlar
Hindistan, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cemmu ve Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü kaldırdı. Hindistan'ın bu kararı üzerine toplanan Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde, Hindistan ile ikili ilişkilere dair çeşitli kararlar alındı.

Hindistan, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu tek eyalet olan Cemmu ve Keşmir'in 70 yıldır sahip olduğu özel statüyü kaldırdı. Bu karar sonucu Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığında toplanan Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Hindistan ile ikili ilişkileri gözden geçirdi ve çeşitli kararlar aldı.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nde, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin ve ticaretin zayıflatılacağı, daha önce Hindistan ile yapılan anlaşmaların da tekrar gözden geçirileceği kararları alındı.



Ulusal Güvenlik Konseyi, Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: DHA

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