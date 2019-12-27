Haberler » Güncel » Hindistan'ın kuzey bölgelerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişi öldü - Haber

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişi öldü

Hindistan'ın kuzey kesimlerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişinin hayatını kaybettiği, 3 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

27.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:52 Hindistan'ın kuzey bölgelerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişi öldü
'ın kuzey kesimlerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişinin hayatını kaybettiği, 3 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
NDTV'nin haberine göre, İngiliz insani yardım kuruluşu Christian Aid tarafından yayınlanan raporda, Hindistan'da mayıs ayında etkili olan Fani Kasırgası gibi aşırı hava olaylarının ülkede yaklaşık 10 milyar dolarlık zarara yol açtığı belirtildi.
Raporda, Hindistan'ın kuzeyinde bu yıl her zamankinden daha şiddetli olan muson yağmurlarının, 1900 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan sellere neden olduğu kaydedildi.
Taşkınların, aşırı yağışları daha yaygın hale getiren iklim değişikliğinin sonuçlarını yansıttığına işaret edilen raporda, Hindistan'ın kuzeyindeki yağmur fırtınalarının yüzde 50 daha yaygın hale geldiği ifade edildi.
Raporda, Hindistan'ın kuzey bölgelerindeki sellerin 3,4 milyon kişiyi yerinden ettiği ve ülkede, Fani Kasırgası nedeniyle 10 milyondan fazla ağacın devrildiği bildirildi.
Hindistan ve Bangladeş'i mayıs ayında vuran Fani Kasırgası'nın beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve seller nedeniyle, çoğu Odisha (Orissa) eyaletinde olmak üzere en az 89 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, yalnızca söz konusu eyalette 140 bin hektar tarım alanının hasar gördüğü kaydedildi.
Hindistan genelinde haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:39   "Kurbağa adamlar" trol avcılarına göz açtırmıyor - Haber
12:39   Sobaya dökülen tiner işçiyi yaraladı - Haber
12:39   "Türkiye Rusya ile anlaşmalıdır" - Haber
12:38   Yozgat'ta 26 ayrı hırsızlığa 2 tutuklama - Haber
12:38   SARIYER'DE GEMİNİN KAZA ANI KAMERADA - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
27.12.2019 12:44:15