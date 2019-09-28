Haberler » Güncel » Haber

Hindistan'ın kuzeyinde sel: 40'tan fazla ölü

? Hindistan'ın kuzeyinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

28.09.2019 16:09
? Hindistan'ın kuzeyinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. 40'tan fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Ülkenin kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen selden, Uttar Pradesh en çok etkilenen eyaletlerden biri oldu. Meydana gelen sel nedeniyle dünden beri 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce insanın da güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yağmurun birkaç gün daha devam edilebileceğine dair uyarı yapıldı.
Ayrıca sel nedeniyle ulaşım aksarken, okullarda da eğitimde ara verildi.
Hindistan'ın kuzeyinde sel: 40'tan fazla ölü

Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:10 Şırnak'taki "Gençlik ve Huzur Festivali" coşkuyla sürüyor
21:08 Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı sokak aksiyonu
21:07 Spor aytemiz alanyaspor ? demir grup sivasspor maçının ardından
21:07 Kocaeli izmit'te otoyolda zincirleme kaza: 3 ölü
21:04 Yunus Emre Enstitüsünden Gürcistan'da 2 etkinliğe katılım
21:03 Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
21:00 Dev derbide ilk yarıda gol yok