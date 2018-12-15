Hint klasik müziğinin Paganini'si olarak anılan Dr. L. Subramaniam ile Guinness tarafından "Dünyanın En Hızlı Keman Sanatçısı" unvanı verilen Muhammed Yıldırır, aynı sahneyi paylaşacak.
Karnatik müziği farklı tür ve tekniklerle global hale dönüştüren Subramaniam ve ödüllü genç müzisyen Yıldırır, 20 Aralık
'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) performans sergileyecek.
Konserin ilk bölümünde Muhammed Yıldırır, Türk müziğinin seçkin eserlerini kendi yorumuyla seslendirecek.
Konserin ikinci bölümünde ise Dr. L. Subramaniam ve ekibi otantik Hint müziğinden oluşan bir repertuvarla sahne alacak.
Son bölümünde iki virtüözün buluşacağı konsere, ses sanatçısı Nergis Yıldırır ve kemanıyla Ali Yıldırır da konuk sanatçı olarak katılacak.
Aralık
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:15