Hindistan'ın Paganinisi Dünyanın En Hızlı Kemancısıyla Kapışıyor

Konserde, Karnatik Hint Müziği'ni farklı tür ve tekniklerle global hale dönüştüren Dr. L. Subramaniam, bu yıl T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından "En Başarılı Müzisyen" ödülünü alan Muhammed Yıldırır ile sahne alacak. Konsere ses sanatçısı Nergis Yıldırır ve kemanıyla Ali Yıldırır konuk sanatçı olarak katılacak.

İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde, Muhammed Yıldırır Türk Müziği'nin seçkin eserlerini kendi yorumuyla seslendirecek.

Konserin ikinci bölümünde ise Dr. L. Subramaniam ve ekibi Otantik Hint Müziği'nden oluşan bir repertuvarla sahne alacak.

Kemanların adeta atışacağı konserin son bölümünde ise, iki virtüoz buluşacak ve güçlü icralarıyla dinleyenlere müzikal bir şölen sunacak.

Sadece Üzerlerin Giysiler ve Ellerinde Kemanları Vardı

L Subramaniam 1947'de ünlü bir karnatik kemancısı bir babanın ve vokalist bir annenin oğlu olarak dünyaya gelir. Ailesi, çok küçük bir çocukken Subramaniam'a müzikal miraslarını aktarmaya başlar.

İlerleyen yıllarda bulundukları bölgede çıkan ve uzun süre devam eden ayaklanmalar sonucu aile; göç etmek durumunda kalır. L Subramaniam yıllar sonra vereceği röportajda, yeni hayatlarına sadece üstlerindeki kıyafetleri ve ellerindeki kemanlarıyla başladıklarını anlatacaktır. Tüm bunlar yaşanırken aile için müzik hep devam eder. Subramaniam, babasının disiplini sayesinde, altı yaşında müziğe resmi olarak başlar.

Tıp ile Değil Müziğiyle İyileştirmeyi Seçti

Subramaniam ve ailesi yeni hayatlarına kısa zamanda adapte olur ve dönemin zengin müzik sahnesinin bir parçası haline gelir. L Subramaniam, yıllarca dinlediği karnatik müziğin büyük isimlerine eşlik etmeye başlar. Aynı zamanda Mandas Tıp Koleji'nden doktor olarak mezun olan L Subramaniam; bugün bile Hindistan'da orta sınıf bir ailenin alamayacağı finansal bir risk alır, doktorluğu bırakır ve ilk mesleği olan müziğe döner. Artık doktor olarak değil; müziğiyle insanları iyileştirecektir.

Karnatik Kemanın Kaderini Değiştirdi

L Subramaniam müzikal kariyerinin ikinci döneminde, o zamana kadar solo veya eşlikçi olarak çalınan karnatik kemanın kaderini değiştiren bir inovasyon gerçekleştirir. Bir trio kurar. Karnatik müziğin orkestrasyon haline gelmesine muhafazakârlar karşı çıksa da; L Subramaniam triosu ile karnatik müzikte tarih yazar.

"Küresel Müzik" Kavramını Ortaya Attı

Sanatçı daha sonra California'da Klasik Batı Müziği dalında doktora yapar. Klasik Karnaval Müziği, Klasik Batı Müziği, orkestrasyon ve ritm konusunda yeni fikirler ve kavramlar geliştirir. L Subramaniam, ülkesinde, "Küresel Müzik" kavramının öncüsü olarak görülür.

Subramaniam günümüzde, dünyanın dört bir yanından sanatçıları buluşturan Lakshminarayana Küresel Müzik Festivali'nin kurucusu ve direktörüdür. Sanatçı aynı zamanda Subramaniam Sahne Sanatları Akademisi'nin de yürütücüsüdür.

Yehudi Menuhin'den Ravi Coltrane'e

L Subramaniam müzik kariyerinde Ravi Shankar, Yehudi Menuhin, Steven Seagal, Stanley Clarke, George Duke, Al Jarreau, Tony Williams, Billy Cobham, John Surman, Maynard Ferguson ve Ravi Coltrane'nin de aralarında olduğu pek çok isimle çalışmalar ve kayıtlar gerçekleştirdi.

"En Yaratıcı Sanatçı" Ödülü ve Unutulmaz Film Müzikleri

Subramaniam sadece Karnatik Müzik kemancısı değil; aynı zamanda olağanüstü bir bestecidir. Sanatçının sayısız konçertoları bulunmakla beraber film müziği endüstrisinin de en üretken ve başarılı bestecilerindendir. Salaam Bombay, Mississippi Masala ve Little Buddha bu filmlerden bazılarıdır. Subramaniam Hindistan Cumhurbaşkanı tarafından "En Yaratıcı Sanatçı" ödülüyle onurlandırılmıştır.