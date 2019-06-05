Hindistan'ın yılda 10 metre yükselen çöp dağı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin silueti giderek yükselen yeni bir dağ ile değişiyor. Kentin Gazipur ilçesindeki çöplüğe her gün 2 bin ton yeni çöp atılıyor.

Yılda yaklaşık 10 metre yükselen Gazipur çöplüğünün çok yakında ülkenin en önemli anıtlarından 73 metrelik Tac Mahal'i geçeceği ifade ediliyor.

Neredeyse 40 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılan çöplüğün 17 yıl önce kapatılması gerekiyordu. Ancak Gazipur çöplüğüne dökülen çöplerin miktarı her yıl biraz daha artıyor.

Birleşmiş Milletler'in 'Dünyanın en kirli başkenti' dediği Yeni Delhi'deki çöplüğün yüksekliği bu yıl 65 metreyi aştı. Yakında çöplüğün etrafına uçakları uyarmak için kırmızı uyarı ışıklarının dikilmesi gerekecek.

Gazipur çöplüğü 1984'te açılmış ve 2002 yılında kapasitesini doldurmuştu. Ancak çöplük kullanımda kalmaya devam etti ve çevredekiler için de ciddi bir risk haline geldi.

Geçen yıl yoğun yağışlar sonucu çöplüğün bir bölümü çökmüş, iki kişi çöp çığının altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Çöplüğün yaydığı metan gazı nedeniyle bölgede sık sık yangın da çıkıyor. Atıkların suları da yakınlardaki sulama kanallarına akıyor.

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