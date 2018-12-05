Hindistan İnternet Erişimi İçin "En Ağır" Uydusunu Yörüngeye Gönderdi

Hindistan
, Fransız Guyanası'ndan geniş bant internet hizmetlerini destekleyecek en büyük uydusunu yörüngeye gönderdi.
BBC'nin haberinde, Kourou üssünden Fransız roketiyle fırlatılan 5 bin 854 kilo ağırlığındaki GSAT-11'in, Hindistan'ın "en gelişmiş" çok bantlı komünikasyon uydusu olduğu belirtildi.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (Isro) Başkanı K Sivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uydunun, ülke genelinde geniş bant internet hizmetlerinin sağlanmasında hayati rol oynayacağını söyledi.
Uydunun, Hindistan'ın ücra köşelerine internet hizmeti ve hava yolculuklarında internet bağlantısının sağlanmasına yardım etmesi planlanıyor.
Hindistan'da 440 milyondan fazla internet kullanıcısı bulunuyor ve bu sayının 2022 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:09