ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Hindistan, İran'dan rupiyle petrol alabilecek.
Hindistan'ın kendi para birimi rupiye dayalı bir ödeme mekanizması kullanarak, İran'dan ham petrol satın alacağı bildiriliyor. Bu ödemelerin yüzde 50'sinin İran'a ihraç edilecek mallarla karşılanacağını söylenildi. Kaynak, Hint kamu bankası UCO Bank'ın bu mekanizma hakkında 10 gün içinde açıklama yapacağını bildirdi.
Bir Hint hükümet belgesinde de, "Hindistan ve İran hükümetleri arasında, petrol ödemelerinin rupi olarak yapılması ve söz konusu olan meblağın yüzde 50'sinin ihracat amaçlı olarak ayrılmasını öngören bir anlaşma 2 Kasım 2018 tarihinde imzalanmıştır" deniliyor. Kaynak, bu ticareti kolaylaştırmak için Rus ve Çin nakliye şirketlerinin de yardımcı olduklarını söyledi. ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar Hindistan'ın İran'a tarım ürünleri, gıda, ilaç ve tıbbi cihazlar ihraç etmesine izin veriyor. Ancak petrol, petrokimya ürünleri, otomobiller, çelik, kıymetli madenler ve grafit gibi mallar Hindistan'dan İran'a ihraç edilemeyecek.
The post Hindistan, İran'dan rupiyle petrol alabilecek
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07 Aralık 2018 Cuma 15:48