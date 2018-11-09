Hindistan, İran'la Petrol Ticareti İçin Muafiyet Tanınmasından Memnun

Hindistan
, ABD
'nin İran
'a uyguladığı yaptırımlarından muaf tutulan ülkeler arasında olmaktan memnun olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Raveesh Kumar, İran'dan ithal edilen petrolün Hindistan için önemli olduğunu belirtti.
İran'dan satın alınan petrolün Hindistan'ın enerji ihtiyacı ve güvenliği için önemine işaret eden Kumar, "ABD'nin İran'ın petrolüne ihtiyacımız olduğunu dikkate almasından çok memnunuz." diye konuştu.
Kumar, Hindistan'ın bundan sonra İran'dan ne kadar petrol satın alınacağına ilişkin ise bilgi vermedi.
Hindistan, Nisan-Haziran arasında İran'dan 5,67 milyon ton petrol satın aldı.
ABD, 5 Kasım itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankasıyla 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.
ABD yönetimi, Türkiye
, Güney Kore
, İtalya
, Yunanistan
, Çin
, Tayvan
, Hindistan ve Japonya
'ya 180 gün daha İran ile petrol ticareti konusunda muafiyet tanındığını duyurmuştu.