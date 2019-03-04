Hindistan Jetleri Sınırda Pakistan'a Ait Drone'u Düşürdü

Kaynak: İHA

Hindistan jetleri, Pakistan sınırından Hint hava sahasına giren drone'u düşürdü.Hindistan jetleri Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin sınıra yakın Bikaner kentinde Pakistan'a ait bir drone'u düşürdü. Drone, yerel saatle 11.30'da Hint hava sahasına girdi ve daha sonra Hint Sukhoi 30MKI savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü.İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilim, Hindistan'a ait bir MiG-21 uçağının Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından vurulmasının ardından şiddetlendi. Bu olay, Pakistan Hava Kuvvetlerinin iddia edildiği üzere bir terörist kampında düzenlediği hava saldırısına yanıt olarak geldi. - YENİ DELHİ