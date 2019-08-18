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Hindistan Keşmir'de kısıtlamalar devam ediyor

Hindistan hükümeti, dün gece Cammu Keşmir'de protestocular ile polis arasında onlarca kişinin yaralanmasına yol açan çatışmanın ardından bölgedeki kısıtlamalarını yeniden uygulamaya başladı.

18.08.2019 14:14 Hindistan Keşmir'de kısıtlamalar devam ediyor
Hindistan hükümeti, dün gece Cammu Keşmir'de protestocular ile polis arasında onlarca kişinin yaralanmasına yol açan çatışmanın ardından bölgedeki kısıtlamalarını yeniden uygulamaya başladı.

Hindistan hükümetinin 5 Ağustos'ta Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararı alması ve Cammu Keşmir'in yöneticilerini gözaltına alması üzerine, Hint polisi ile protestocular arasında çıkan çatışmada onlarca kişi yaralandı. Cumartesi sabahı azalan çatışmalar Pazar günü yeniden güçlendi.

Cammu ve Keşmir yönetimi geçen iki hafta içinde sokağa çıkma yasağı uygulamadıklarını söylemesine rağmen halk Pazar günü son birkaç saat içinde şehirde sokaklarda kontrol noktalarını tutan yetkililerin kendilerine geçiş izni vermediğini söyledi. Güvenlik kuvvetlerinin halka sokağa çıkma yasağı olduğunu söylediği aktarıldı.

Hükümet yetkilileri, dün geceki çatışmalarda yaralanan en az 24 kişinin hastanelere kaldırıldığını söyledi. Resmi bir kaynaktan yapılan açıklamada, Şringar'da 24 mahallede halkın güvenlik güçlerine taş attığı belirtildi. - YENİ DELHİ

Hindistan, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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