14.06.2019 13:52
Haberler»Ekonomi » Haber

Hindistan medyası-Hindistan gelecek hafta ABD'ye ek gümrük vergisi uygulayabilir

Hindistan medyası-Hindistan gelecek hafta ABD

– Hindistan yönetimi, Washington yönetiminin Hindistan'ın ayrıcalıklı ticari statüsünü feshetmesinin ardından ABD'den ithal edilen 29 ürüne ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

– Hindistan yönetimi, Washington yönetiminin Hindistan'ın ayrıcalıklı ticari statüsünü feshetmesinin ardından ABD'den ithal edilen 29 ürüne ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, ismi verilmeyen bir kaynak bademler, cevizler ve elmaların da aralarında bulunduğu çeşitli ABD ürününü hedef alan ek gümrük vergilerinin gelecek hafta uygulanacağını söyledi. Hindistan, 30 ABD ürününü hedef alan 240 milyon dolarlık ek gümrük vergilerini ilk kez, ABD'nin geçen sene açıkladığı çelik ve alüminyuma uygulanan ek gümrük vergilerinin ardından duyurmuştu. Bununla birlikte Hindistan yönetimi, söz konusu ek gümrük vergilerini, en sonuncusu 16 Haziran'a olmak üzere, birden çok kez erteledi.
ABD geçen ay, Hindistan'ın Washington'ı "piyasalarına adil ve makul erişim" konusunda temin edemediğini ve bu sebeple ülkenin lehtar gelişmekte olan ülke statüsünü sonlandırmıştı. ABD'ye yanıt olarak Hindistan Ticaret Bakanlığı, Washington'ın söz konusu kararına rağmen iki ülke arasında güçlü bağlar kurulması için çalışmaya devam edileceğini söylemişti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
çelik, washington, ABD, hindistan, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
14:26 Tavşan Pamuk karnesini aldı
14:26 MHP Gaziantep İl Teşkilatından İstanbul çıkarması
14:26 YKS'de ter dökecek öğrencilere ücretsiz ulaşım
14:26 50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, satan 3 kişiye gözaltı
14:26 Trafik kazası: 1 yaralı
14:26 İdlib'de yoğun saldırılar nedeniyle cuma namazı kılınamadı
14:26 Ordu'daki uyuşturucu operasyonu
14:25 Milletvekili Taşdoğan'dan karne alan öğrencilere nasihatler
14:25 Engellilere akvaryum terapi
14:25 Spor yatırımları Şahin'e ödül getirdi
14:25 Tırın taşıdığı dev mermer blok otomobilin üzerine düştü
14:25 Patlayıcı madde ve bomba uzmanı köpeklerin gösterisi beğeni kazandı
14:25 Oto hırsızı sevgililer güvenlik kamerasında
14:24 KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi