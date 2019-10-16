Hindistan MICE ve destinasyon düğünleri pazarının kalbi bu buluşmada atacak

19 Ekim tarihinde başlayacak etkinlikte, 21 Ekim'de Delhi, 23 Ekim'de Mumbai'de olmak üzere iki dev buluşma gerçekleşecek. MICE ve destinasyon düğünleri konusunda Hindistan'ın en üretken acentelerinin karar vericilerinden 600'ün üzerinde davetli, Türk otelcileri ile bir araya gelecek. Inventum Global Hindistan Road Show'u 25 Ekim'de sona erecek.

Inventum Global, Türkiye'nin en önemli toplantı ve düğün otellerini, Hindistan'da sektörün ileri gelenleriyle buluşturacak. Türkiye destinasyonu ve otellerin tanıtımında büyük etki oluşturacak organizasyonda, Türkiye ile çalışmakta olan ve daha önce çalışmamış yüzlerce acente yetkilisi, katılımcı oteller ile birebir iletişim kurma ve ülkemiz hakkında bilgi alma imkanı bulacaklar. Katılımcı oteller de iş bağlantıları için sayısız fırsatlar yakalayacak.

Roadshow'da, oluşturduğu uçaklı paketlerle, toplantı grupları ve destinasyon düğünlerinde, Hint pazarında önemli bir yeniliğe imza atan pazarın açık ara lideri Inventum Global'in, ürünlerinin tanıtımı ve kendi yazılımı üzerinden uçaklı paketlerinin satışının yapılacağı sistemi ''Inventum Smart'''ın lansmanı da yapılacak.

Dört gün sürecek programın, Hindistan'dan Türkiye'ye olacak talebe çok önemli bir katkı vereceğini söyleyen Inventum Global kurucu ortağı Bünyat Özpak, ''Hindistan pazarındaki tecrübe ve güçlü ilişkilerimizi Türk otelci ve Hintli dostlarımızı bir araya getirerek, iki tarafında taleplerini ve hizmetlerini birebir paylaşabilmelerine olanak sunacağına inandığımız böyle bir platformda bir araya getirmekten dolayı mutluyuz. Ülke tanıtımımız için, Hindistan'da düzenli olarak yürüttüğümüz pazarlama ve PR faaliyetlerimizin önemli bir parçası olan, Hindistan Roadshow'umuzun iki ülke arasındaki ilişki ve iş hacmini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Hintli dostlarımız içinde Türkiye'mizi, ürün çeşitliliğimizi, otellerimizi, hizmet kalitemizi yakından tanıma olanağı bulacakları bir buluşma olacak. Böyle bir ortamdan, sayısız iş fırsatı çıkmaması neredeyse imkânsız.Halihazırda çok ciddi bir ivme yakaladığımız Hint pazarında, önümüzdeki on yıl içinde katlanarak artacak sayılara ve seviyelere geleceğimize inanıyoruz. Bu tip iş etkinliklerinin de bu yolda çok önemli bir katkı sağlayacağı muhakkaktır. Hindistan Roadshow'umuzda bir arada olacağımız birçok acente karar vericisi ile bu yılda, Mayıs ayında beşincisini Titanic Mardan Palace'da düzenleyeceğimiz International MICE & Wedding Forum -IMWF'de yeniden bir araya gelip ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor olacağız.

Halihazırda yaptığımız tüm bu faaliyetlerin toplamı ve gerçekleşen işlerimiz, Hindistan 'da artan itibarımız yeni işlerin de habercisi. Hintli dostlarımızla çok daha büyük işler yapacağımıza ve iki ülke arasında var olan bu güzel ilişkiyi çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.'' Dedi.