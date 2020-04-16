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Hindistan-Myanmar sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem

Hindistan-Myanmar sınırında Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:28
Hindistan-Myanmar sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem

Hindistan- Myanmar sınırında Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Hindistan ve Myanmar'ın sınırında, Hindistan'ın Manipur eyaletinin güneyinde 5.9 büyüklüğünde, yerin 10 kilometre altında deprem meydana geldi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hindistan, Myanmar, Deprem, Dünya
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