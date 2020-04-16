Hindistan-Myanmar sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem
Hindistan-Myanmar sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
16.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:10
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından paylaşılan verilerde, Hindistan-Myanmar sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin merkez üssü, Myanmar'ın 35 kilometre güneydoğusu ve Hindistan'ın Aizawl bölgesinin 168 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi. Deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi.
(İHA)
Kaynak: İHA