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Hindistan Pakistan arasında çatışma: 3 ölü, 6 yaralı

Hindistan ile Pakistan arasındaki Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

12.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:41
Hindistan Pakistan arasında çatışma: 3 ölü, 6 yaralı
Hindistan ile Pakistan arasındaki Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışma sonucu Hindistan'ın Kupwara bölgesinde 8 yaşındaki bir çocuk ile 2 sivil hayatını kaybetti. Pakistan tarafında ise son 24 saattir devam eden çatışma nedeniyle 6 sivil yaralandı.

Pakistan ve Hindistan arasında Kontrol Hattı'nda 2 gündür çatışmalar yaşanıyor. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Etiketler: Hindistan, Pakistan, 3. Sayfa
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