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Hindistan-Pakistan arasında gerginlik: 16 ölü

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir'deki kontrol hattında meydana gelen çatışmada 9'u Hint askeri 16 kişi öldü.

20.10.2019 12:52Hindistan-Pakistan arasında gerginlik: 16 ölü
Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir'deki kontrol hattında meydana gelen çatışmada 9'u Hint askeri 16 kişi öldü.

Pakistan'dan yapılan açıklamada, Keşmir'deki kontrol hattında Hindistan tarafından ateş açılması sonucu 6 sivil ve 1 askerin hayatını kaybettiği, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ateşe karşılık verilmesi ile 9 Hint askerinin de öldürüldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise, Hindistan'ın sivil bölgelere ateş açması sonucu 43 dükkan, 53 ev, 6 araç ve 3 motosikletin zarar gördüğü ifade edildi. - İSLAMABAD

Hindistan, Pakistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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