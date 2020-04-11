Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hindistan-Pakistan sınırında sıcak çatışma

Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında Kontrol Hattı'nda tansiyon yükseldi.

11.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:15
Hindistan-Pakistan sınırında sıcak çatışma

Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında Kontrol Hattı'nda tansiyon yükseldi. İki ülkenin sınırında yaşanan ağır silahlı çatışma anı drone ile çekidi.

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir'deki kontrol hattında meydana gelen çatışmada 15 yaşındaki bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hindistan birliklerinin sınır hattına ağır silahlarla ateş açtığı ve sivilleri hedef aldığını iddia etti. Pakistan ordusu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Hint birlikleri, LoC boyunca Sharda, Dhudnial ve Shahkot Sektörlerinde ağır silahlar kullanarak, sivil nüfusu kasıtlı olarak hedef aldı. Son 24 saat süresince ateşkes ihlallerine yol açtı. Saldırıda 15 yaşında bir kızın da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralandı.

ÇATIŞMA ANI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Hint ordusu ise sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak, Keran Sektörü'nde (Kupwara) Pakistan'ın ateşkes ihlali yaptığını ve Hint ordusu tarafından da 'etkili' ve 'güçlü' bir şekilde misilleme yapıldığını belirtti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Hindistan, Pakistan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Türkiye Sigorta Birliği’nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Haberler
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde en fazla ölüm gerçekleşti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde en fazla ölüm gerçekleşti
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Haberler ›› Güncel ››Hindistan-Pakistan sınırında sıcak çatışma - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:04: Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 14:04: Büyüklere maske, çocuklara çikolata - Haber 14:03: Sokağa çıkma yasağında, soğuk hava depoları çalışıyor - Haber 14:02: BAĞCILAR'DA YASAĞINA ALDIRIŞ ETMEDİLER, YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYEYİ İZLEDİLER - Haber 14:02: Rusya'daki cezaevi isyanında 1 mahkum öldü - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler