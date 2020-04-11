Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hindistan-Pakistan sınırında sıcak çatışma

Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında Kontrol Hattı'nda tansiyon yükseldi.

11.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:00
Hindistan-Pakistan sınırında sıcak çatışma

Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında Kontrol Hattı'nda tansiyon yükseldi. İki ülkenin sınırında yaşanan ağır silahlı çatışma anı drone ile çekidi.

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir'deki kontrol hattında meydana gelen çatışmada 15 yaşındaki bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hindistan birliklerinin sınır hattına ağır silahlarla ateş açtığı ve sivilleri hedef aldığını iddia etti. Pakistan ordusu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Hint birlikleri, LoC boyunca Sharda, Dhudnial ve Shahkot Sektörlerinde ağır silahlar kullanarak, sivil nüfusu kasıtlı olarak hedef aldı. Son 24 saat süresince ateşkes ihlallerine yol açtı. Saldırıda 15 yaşında bir kızın da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralandı.

ÇATIŞMA ANI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Hint ordusu ise sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak, Keran Sektörü'nde (Kupwara) Pakistan'ın ateşkes ihlali yaptığını ve Hint ordusu tarafından da 'etkili' ve 'güçlü' bir şekilde misilleme yapıldığını belirtti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hindistan, Pakistan, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Lübnan Başbakanı’ndan İsrail’e tepki: Artık sessiz kalmayacağız Haberler
Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e tepki: Artık sessiz kalmayacağız
İtalya’da 107 meslektaşı ölen doktorlar: Çıplak elle cepheye gittiler Haberler
İtalya'da 107 meslektaşı ölen doktorlar: Çıplak elle cepheye gittiler
Güney Kore’de 91 kişi virüsü yendikten sonra tekrar yakalandı Haberler
Güney Kore'de 91 kişi virüsü yendikten sonra tekrar yakalandı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
1878 kişinin daha hayatını kaybettiği ABD’de ölü sayısı 17 bine geliyor Haberler
1878 kişinin daha hayatını kaybettiği ABD'de ölü sayısı 17 bine geliyor
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde en fazla ölüm gerçekleşti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde en fazla ölüm gerçekleşti
Haberler ›› Dünya ››Hindistan-Pakistan sınırında sıcak çatışma - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

15:30: Elazığ'da yola çıkan 3 hanımlı Dilaver dede: Beni böyle idare edeceksiniz" - Haberler 15:30: Hollanda'da son 24 saatte bin 316 vaka - Haberler 15:28: Boş sokakta, içinde hasta olan ambulansa çarptı - Haberler 15:24: Belçika'da koronavirüs bilançosu yükseliyor - Haberler 15:18: Emniyet Müdürü Artunay, kontrol noktasını denetledi - Haberler 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı