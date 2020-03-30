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Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti

Kovid-19 salgınından dolayı toplu ibadetlerin yasak olduğu Hindistan'da polis ekipleri, yasağı delerek camide namaz kılan cemaati sopayla darp etti.

30.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:53

Koronavirüs salgını sebebiyle insanların kalabalıklar halinde bir araya gelmesinin yasak olduğu Hindistan 'da polis, kurallara uyulması için ilginç bir yönteme başvurdu. İnternette yayılan görüntülerde polisler, yasağı dinlemeyerek bir camide kalabalık grup halinde cuma namazı kılan cemaati sopayla darp etti.

Söz konusu görüntülerde yüzü maskeli bir polis, caminin kapısında bekliyor ve içeriden çıkanlara sopayla saldırıyor. Polisin saldırısının ardından cemaat, can havliyle kaçışıyor.

HİNDİSTAN'DAKİ MÜSLÜMANLAR TEPKİLİ

Hindistan'da bulunan müslüman kesim, yasağı delmenin doğru bir hareket olmadığını savunsa da polisin uyguladığı cezanın da yanlış olduğunu dile getirdi.

ÜLKEDE SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Hindistan'da şimdiye dek 1.024 kişiye bulaştı, 27 kişi hayatını kaybetti. Hindistan hükümeti, ibadetler başta olmak birçok toplu etkinliğin geçici olarak yasaklandığını duyurmuştu.

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Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Etiketler: Koronavirüs, Hindistan, Polis, Dünya, Güncel

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Hint polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
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