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Hindistan S-400'ler için 850 milyon dolarlık ödeme yaptı

Hindistan'ın Rusya ile yapılan S-400 hava savunma sistemi anlaşması kapsamında 850 milyon dolarlık ödeme yaptığı belirtildi.

07.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:55 Hindistan S-400'ler için 850 milyon dolarlık ödeme yaptı
Hindistan'ın Rusya ile yapılan S-400 hava savunma sistemi anlaşması kapsamında 850 milyon dolarlık ödeme yaptığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile bir araya geldi. Rus basını, iki ülkenin savunma bakanlarının gerçekleştirdiği görüşmede, Hindistan'ın S-400 hava savunma sistemleri için 850 milyon dolarlık bir ödeme yaptığını ve Rusya'dan S-400'lerin teslimatının hızlandırmasını talep ettiğini yazdı.
Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada, heyetler arası görüşmelerde Şoygu ve Singh'in Hindistan ile Rusya arasındaki ortak tatbikatların yani sıra askeri ilişkileri ele aldığı ifade edildi. Açıklamada, S-400'ler ile ilgili görüşme yapılıp yapılmadığı, Hindistan'ın ödeme yapıp yapmadığı gibi konularla ilgili bilgi verilmedi. Rus basını ise iddialarını askeri kaynaklara dayandırdı.
Hindistan ile Rusya arasında Ekim 2018'de 5 adet S-400 hava savunma sisteminin satışıyla ilgili 5.43 milyar dolarlık protokol imzalanmıştı.
(İHA)

Hindistan, Rusya, S 400, Güncel

Kaynak: İHA

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