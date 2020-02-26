Haberler » Dünya » Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi - Haberler

Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi

Hindistan'da, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda bugüne kadar en az 50 sivil hayatını kaybetti.

26.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:18Hindistan: Son 4 günde 20'den fazla kişi şiddetli eylemlerde can verdi
'da, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda bugüne kadar en az 50 sivil hayatını kaybetti.

Başkent Yeni Delhi'de 4 gündür devam eden gösterilerde, bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin de aralarında bulunduğu 27 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, olaylarda 56'sı polis, en az 200 kişinin yaralandığını, hastaneye kaldırılan çok sayıda kişide kurşun yarası bulunduğunu aktardı.
Euronews.com'da Görüntüle

Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 21:30:00