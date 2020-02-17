Hindistan, Türk Büyükelçi Torunlar'ı Erdoğan'ın sözlerinden sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Pakistan 'a yaptığı ziyarette Hindistan ile Pakistan arasındaki en büyük sorunu oluşturan Keşmir bölgesiyle ilgili "Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz." dedi. Hindistan bu sözlerden sonra Türkiye 'nin Yeni Delhi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı, sözlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

SEBEP ERDOĞAN'IN SÖZLERİ

Hindistan Dışişleri'nin bu sözlerinin arkasında yatan neden ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Pakistan ziyaretinde; Hindistan ile Pakistan arasında en büyük sorunu oluşturan Keşmir bölgesiyle ilgili söylediği sözler.

"HİNDİSTAN BUNU KABUL EDEMEZ"

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Torunlar'ı çağırarak; Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, konuyla ilgili "Bu yaşanan olay Türkiye'nin diğer ülkelerin iç işlerine karışma alışkınlığına bir örnek. Hindistan bunu tamamen kabul edilemez buluyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbşakanı Erdoğan, Pakistan ziyaretinde Keşmir'le ilgili "Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleştiren, Keşmirlilerin özgürlüklerini ve kazanılmış haklarını elinden alan bir tutumun kimseye faydası yoktur. Keşmir sorunu, çatışma veya baskıyla değil, ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir. Böyle bir çözüm tüm tarafların menfaatlerine hizmet edecektir. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir." diye konuşmuştu.

KEŞMİR SORUNU NEDİR?

Hindistan Yönetimi, Cammu Keşmir'in özel statüsünü geçen yıl ağustos ayında kaldırmıştı. İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabiliyordu. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. 50 yılı aşkın süredir uygulanan statünün kaldırılmasıyla da eyalet ikiye bölündü. Bu kararın ardından Hindistan güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de operasyonlar düzenleyerek halk üzerindeki baskıyı artırdı, tüm yerel partilerin yöneticilerini gözaltına aldı. Karara karşı düzenlenen protestolarda 70'ten fazla insan hayatını kaybetti.