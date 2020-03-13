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Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi

Protestoculardan görüntüler Pankartlardan detaylar Sloganların atılmasıHindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler...

13.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:20
Protestoculardan görüntüler
Pankartlardan detaylar
Sloganların atılması
Hindistan 'da Pakistan , Afganistan ve Bangladeş 'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.
Endonezya'nın Cakarta kentinde toplanan göstericiler, yasa değişikliğini protesto etti.
. Hindistan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler : Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Güncel

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