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Hindistan ve Pakistan sınırında çatışma

Hindistan ve Pakistan sınırındaki Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada bir Hindistan askeri ile iki Pakistanlı asker öldü.

30.07.2019 19:50 Hindistan ve Pakistan sınırında çatışma
Hindistan ve Pakistan sınırındaki Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada bir Hindistan askeri ile iki Pakistanlı asker öldü.
NDTV kanalının haberinde, öğleden sonra Cammu Keşmir eyaletinin Sunderbani bölgesinde çıkan çatışmada 34 yaşındaki Hindistan askeri Naik Krishan Lal'in, Pakistan'ın açtığı top ateşi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hindistan ordusunun, Pakistan'ın açtığı top ateşine karşılık vermesi sonucu iki Pakistanlı askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Geçen şubattaki uçak krizinden bu yana iki ülke arasındaki tansiyon yükseldi.
Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pulwama kentinde 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırının ardından Pakistan ile Hindistan arasında gerilim yükselmiş, bunun sonucunda iki ülke birbirinin topraklarına hava saldırısı düzenlemişti.

Hindistan, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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