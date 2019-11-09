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Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindular lehine karar verdi

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada Hindular lehine karar verdi.

09.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:46Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindular lehine karar verdi
Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada Hindular lehine karar verdi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren tartışmalı arazi üzerinde Hindular lehine karar verdi. Hinduların, 1992'de yıktığı Babri Camisi'nin arsasına Hindu tapınağı inşa planları sürüyordu. Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren anlaşmazlık bugün sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, arazinin Hindu tapınağına ayrılmasına karar verdi. Ayrıca kararda Müslümanlara Ayodhya'da 5 dönümlük arazi tahsis edileceği ifade edildi.

Hindular, 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı Müslümanların yıktığını yerine cami inşa ettiklerini öne sürerken, Hinduların ise Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıktığı belirtiliyor. - YENİ DELHİ

Güncel

Kaynak: İHA

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