Haberler » Ekonomi » Hindistanın Pune şehrine lüks otel yatırımı - Ekonomi

Hindistanın Pune şehrine lüks otel yatırımı

Ritz-Carlton, Panchshil Realty tarafından geliştirilen ikinci otelini Hindistan'nın Pune şehrinde hizmetealdı.

25.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:38Hindistanın Pune şehrine lüks otel yatırımı
Ritz-Carlton, Panchshil Realty tarafından geliştirilen ikinci otelini 'nın Pune şehrinde hizmetealdı.

Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C ikonik lüks otel markası altında Hindistan'daki ikinci oteli Ritz-Carlton, Pune'nin açılışını gerçekleştirdi. Pune'de lükslüğü geliştirmeyi amaçlayan otelin tasarımı, klasik ihtişamın ve zamansız inceliğin birleşimi olup hem geleneksel, hem de modern fikirler sunuyor.

35 lüks süit oda sahip otel, gün boyu farklı gastronomi sunumları yapıyor. Restoranı ile ayrıcalıklı gastronomi özellikleri barındıran otelde bir çok olanak bulunuyor.

Yaklaşık 3 bin 250 metrekarelik şık tasarımlı ziyafet alanlarına sahip olan otel, iş toplantılarından sosyal etkinliklere kadar her türlü toplantıların gerçekleştirilmesine imkan veriyor. - İSTANBUL

Hindistan, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:26 Çin, rekor dolar tahvili ihracı planlıyor
16:20 Huawei'den en yeni giyilebilir teknoloji ürünleri
16:19 The Bosphorus Energy Club Başkanı Öğütçü: "Türkiye, doğalgaz konusunda tüm eleştirilere rağmen çok...
16:08 Uber'in Londra'daki faaliyet lisansı yenilenmedi
15:57 TÜRSAB Başkan Adayı Davut Günaydın ile İstanbul 'Tek Yürek' oldu
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:10 Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı
25.11.2019 16:30:55