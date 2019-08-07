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Hindistanlı eski bakan hayatını kaybetti

Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

07.08.2019 10:55 Hindistanlı eski bakan hayatını kaybetti
Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj başkent Yeni Delhi'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 67 yaşındaki eski bakan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Swaraj'ın ölümünün "büyük bir kayıp" olduğunu söyledi.

Sushma Swaraj, 2014-2019 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü. Swaraj, 2016'da böbrek nakli olmuştu. - YENİ DELHİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Kalp Krizi, Hindistan, Güncel

Kaynak: İHA

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