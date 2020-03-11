Hindistanlı öğrenciler İtalya'da mahsur
Hindistan havayollarının sağlık sertifikası olmadan yolcu kabul etmemesi üzerine en az 70 Hindistanlı öğrenci İtalya'da mahsur kaldı.
11.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:58
Hindistan havayollarının sağlık sertifikası olmadan yolcu kabul etmemesi üzerine en az 70 Hindistanlı öğrenci İtalya 'da mahsur kaldı.
Çin'den ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılan korona virüsü nedeniyle can kaybı artıyor. Çin'de düşüşe geçen korona virüsü Avrupa 'da hızla yayılırken İtalya, Çin'in ardından can kaybının en fazla olduğu ikinci ülke oldu. hükumet, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 600'ü geçmesinin ardından önlemleri arttırdı. Ülke tamamen karantina altına alınırken, 70'den fazla Hindistanlı öğrenci ülkede mahsur kaldı. Hindistan'da faaliyet gösteren Havayollarının sağlık sertifikası olmayanları kabul etmemesi üzerine, sertifikası bulunmayan 70 Hindistanlı öğrenci İtalya'dan ayrılamıyor.
Mahsur kalan öğrenci Hemegowda Madhu, "İtalya'da tüm doktorlar korona virüsü vak'alarıyla ilgileniyor. Burada her şey kapalı. Sağlık sertifikası olmadan hava yolları uçağa yolcu kabul etmiyor.
Çin'den İtalya'ya korona virüs ekibi
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Çin'in İtalya'daki doktorlara korona virüs ile mücadele için özel bir doktor ekibi göndereceğini açıkladı. İki ülke arasında imzalanan anlaşma kapsamında Çin'den İtalya'ya 2 milyondan fazla maske ve 10 bin akciğer ventilatörü gönderileceğini bildiren Bakan Maio, "Doktorlarımız onlara dokunmak zorunda değil. Ancak, Çinli doktorlar bizimle tecrübelerini paylaşacaklar" ifadelerini kullandı. - ROMA
Çin'den ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılan korona virüsü nedeniyle can kaybı artıyor. Çin'de düşüşe geçen korona virüsü Avrupa 'da hızla yayılırken İtalya, Çin'in ardından can kaybının en fazla olduğu ikinci ülke oldu. hükumet, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 600'ü geçmesinin ardından önlemleri arttırdı. Ülke tamamen karantina altına alınırken, 70'den fazla Hindistanlı öğrenci ülkede mahsur kaldı. Hindistan'da faaliyet gösteren Havayollarının sağlık sertifikası olmayanları kabul etmemesi üzerine, sertifikası bulunmayan 70 Hindistanlı öğrenci İtalya'dan ayrılamıyor.
Mahsur kalan öğrenci Hemegowda Madhu, "İtalya'da tüm doktorlar korona virüsü vak'alarıyla ilgileniyor. Burada her şey kapalı. Sağlık sertifikası olmadan hava yolları uçağa yolcu kabul etmiyor.
Çin'den İtalya'ya korona virüs ekibi
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Çin'in İtalya'daki doktorlara korona virüs ile mücadele için özel bir doktor ekibi göndereceğini açıkladı. İki ülke arasında imzalanan anlaşma kapsamında Çin'den İtalya'ya 2 milyondan fazla maske ve 10 bin akciğer ventilatörü gönderileceğini bildiren Bakan Maio, "Doktorlarımız onlara dokunmak zorunda değil. Ancak, Çinli doktorlar bizimle tecrübelerini paylaşacaklar" ifadelerini kullandı. - ROMA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Avrupa, İtalya, Güncel
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