Hinduların 'Işık Festivali' Başladı

Hinduların 2 hafta süren 'Diwali Işık Festivali' başladı. Pakistan
'da Hindu dinine mensup vatandaşlar tarafından kutlanan Diwali Işık Festivali başladı. Vatandaşlar festival için evlerini süsledi, tapınak ziyaretlerinde bulundu. Başbakan İmran Han
da yayınladığı mesajla Pakistan'da yaşayan tüm Hindu vatandaşları kutladı. Hinduların gerçekleştirdiği ritüeller ise renkli görüntüler oluşturdu.
FESTİVAL HAKKINDA
Diwali Festivali, her yıl kuzey yarım kürede sonbaharda kutlanan bir Hindu festivali. Festivalin kutlandığı Hindistan
, Pakistan, Fiji, Güyana, Malezya
, Mauritius
, Myanmar
, Nepal
, Singapur
, Sri Lanka
, Surinam
ve Trinidad-Tobago gibi ülkelerde festival günleri resmi tatil kabul ediliyor. Festival kapsamında ev ve işyerleri temizleniyor, en güzel giysiler giyiliyor.
(İHA)
Pakistan
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:56