Hınıs ve Tekman'da Seçim Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, "Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması açısından her türlü tedbirlerimizi almış bulunmaktayız." dedi.
Memiş, Hınıs
ve Tekman
İlçelerini ziyaret ederek, 31 Mart'ta yapılacak olan 'Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi' öncesi güvenlik değerlendirme toplantısı yaptı.
İlçelerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Memiş, "İdari yönden alınması gereken bütün tedbirler, bizzat kaymakam arkadaşlarımızın sorumluluğunda; ilçe jandarma komutanlarımız, ilçe emniyet amirlerimiz tarafından alındı. Kolluk kuvvetleri açısından ve idari açıdan seçimle alakalı tüm tedbirleri aldığımızı memnuniyetle belirmek isterim." diye konuştu.
Memiş yaptığı açıklamada Erzurum'un Türkiye
'nin coğrafi alan olarak 4. büyük ili olduğunu belirterek konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:
"Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması açısından her türlü tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Malumlarınız olduğu üzere, ülkemizde seçimler anayasamıza göre yargı denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır. Yaklaşık bin 200 köyümüz, 20 ilçemiz ve neredeyse 2 bine yakın yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürdüğümüz gibi aynı şekilde bu vatandaşlarımızın seçimlerdeki iradelerinin sandığa yansıması için gerekli her türlü tedbiri aldığımızı ifade etmek isterim. Sorunsuz bir seçim geçireceğimize yürekten inanıyorum."
Memiş'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan
, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ve ilgili kurum müdürleri eşlik ederken, Memiş yaptığı konuşmayı 21 Mart
Nevruz Günü'nü tebrik ederek tamamladı.
Güncel
Kaynak: AA