Hint Bilim Enstitüsü Laboratuvarında Patlama

Hindistan
'da Hint Bilim Enstitüsünün (IISc) bir laboratuvarında meydana gelen patlamada 1 araştırmacı hayatını kaybetti, 3 araştırmacı ağır yaralandı.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Bangalore
şehrindeki bilim enstitüsünün havacılık ve uzay mühendisliği departmanındaki aerodinamik laboratuvarında öğlen saatlerinde patlama meydana geldi. Polis
, hipersonik ve şok dalgalarıyla ilgili araştırmaların yürütüldüğü laboratuvardaki bir çalışma esnasında hidrojen gazı silindirinin patlaması sonucu meydana geldiği sanılan olayda 1 araştırmacının öldüğünü, 3'nün yaralandığını belirtti.
Patlamanın son derece güçlü olduğuna işaret eden polis, laboratuvarda ekipmanın tamamen hasar gördüğünü ifade etti.
Patlamanın etkisiyle 8 metre savrulan araştırmacının yaşamını yitirdiği belirtilirken, vücudunda yanıklar ve kırıklar oluşan diğer araştırmacıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Adli tıp uzmanlarının patlamanın nedenini araştırdığı bildirildi.
Bangalore,Polis,Hindistan
05 Aralık 2018 Çarşamba 23:13