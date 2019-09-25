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Hint keneviri eken kişi gözaltına alındı

İnegöl'e bağlı Mesudiye Mahallesinde meydana gelen olayda, bir bahçeye 10 kök Hint Keneviri eken şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

25.09.2019 13:58Hint keneviri eken kişi gözaltına alındı
İnegöl'e bağlı Mesudiye Mahallesinde meydana gelen olayda, bir bahçeye 10 kök Hint Keneviri eken şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesinde ikamet eden Famil G, bahçesine 10 kök Hint Keneviri ekti. Ekipler, boyları 2,5 metre yüksekliğe kadar ulaşan bitkileri tespit etti.
Bahçede incelemelerde bulunan polisler, 2,5 metre yüksekliğe ulaşan 10 kök Hint Keneviri olduğunu belirledi.

Konu ile ilgili incelemelerini sürdüren ekipler, bahçeye Hint Keneviri eken Famil G'yi gözaltına aldı.
Olaya ilişkin tahkikat sürüyor.

Mesudiye, İnegöl, Güncel

Kaynak: AA

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