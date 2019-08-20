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Hint keneviri ekili alan "drone" ile tespit edildi - ADANA

Adana'da "drone" ile havadan konumu belirlenen meyve bahçesinin bir bölümünde ekili 31 kök Hint keneviri ele geçirildi.

20.08.2019 09:26
Hint keneviri ekili alan
Adana'da "drone" ile havadan konumu belirlenen meyve bahçesinin bir bölümünde ekili 31 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Adrese giden ekip, alanın geniş olması olması nedeniyle "drone" ile bölgeyi taradı.
Ekip, "drone" görüntüleriyle Hint keneviri ekili alanın konumunu tespit etti.
Bahçenin bir bölümünde ağaçların arasında yetiştirilen 31 kök Hint keneviri ekiplerce söküldü.
Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla İbrahim ve oğlu Erkan K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hint keneviri ekili alan

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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