26.06.2019 11:54
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Hint keneviri ve esrara 2 tutuklama

Hint keneviri ve esrara 2 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dağlık alandaki bir arazide 601 kök Hint keneviri ve 14 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kuzen tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dağlık alandaki bir arazide 601 kök Hint keneviri ve 14 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kuzen tutuklandı.
Jandarma asayiş ekipleri, kırsal Pirlibey Mahallesi'ndeki Karınca Dağı'nda, Hint kenevri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon başlatan ekipler, araziye ekili halde 601 kök Hint keneviri ve ayrıca 14 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili M.İ. ve M.İ. adlı kuzenler gözaltına alındı. Şüphelilerin İzmir 'in Beydağı ilçesinde yaşadıkları öğrenildi. Karakolda işlemleri tamamlanan kuzenler bu sabah sevkedildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.


- Aydın
Kaynak: DHA
Nazilli , Aydın , Güncel

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