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Hint keneviri yetiştirdi, 'dışarı çıkamadım, bahçeme ektim' dedi

ADANA'da, evinin bahçesine kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren Ramazan B. (55) kendisini, "Koronavirüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diye savundu.

07.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:56
Hint keneviri yetiştirdi, 'dışarı çıkamadım, bahçeme ektim' dedi

ADANA'da, evinin bahçesine kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren Ramazan B. (55) kendisini, "Koronavirüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diye savundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde sera kurulup, Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 serada, 210 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ev sahibi Ramazan B. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda, "Koronavirüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca, ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diyen Ramazan B., sevk edildği adliyede nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Şüphelinin adliyeye sevk edilişi sırasında maske taktığı görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kenevir, Güncel
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