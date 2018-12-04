Hint Kenevirini Serada Yetiştirdiği İddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde serada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda serada ekili 48 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan seranın sahibi Yılmaz U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Alanya,Antalya
04 Aralık 2018 Salı 16:40