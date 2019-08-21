Kahramanmaraş
'ın merkez Onikişubat
ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi, bahçesinde yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı Önleyici Kolluk devriyesi ekipleri, Maksutlu Mahallesi Sulutarla mevkisinde B.K'nin (49) evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, B.K'yi bahçesinde Hint kenevirlerini suladığı esnada yakaladı.
B.K'nin evinde yapılan aramada, depo olarak kullanılan bölümde 34 kök Hint keneviri ele geçirildi.
B.K, işlemleri için İl Jandarma
Komutanlığına götürüldü.