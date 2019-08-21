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Hint kenevirlerini sularken yakalandı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi, bahçesinde yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı.

21.08.2019 20:56
Hint kenevirlerini sularken yakalandı
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi, bahçesinde yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Önleyici Kolluk devriyesi ekipleri, Maksutlu Mahallesi Sulutarla mevkisinde B.K'nin (49) evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, B.K'yi bahçesinde Hint kenevirlerini suladığı esnada yakaladı.
B.K'nin evinde yapılan aramada, depo olarak kullanılan bölümde 34 kök Hint keneviri ele geçirildi.
B.K, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Hint kenevirlerini sularken yakalandı

Kahramanmaraş, Onikişubat, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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