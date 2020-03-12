Hint Okyanusu'nda gemi kaptanı cinayeti şüphelisi tutuklandı
HİNT Okyanusu'nda 20 Aralık 2019 tarihinde Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayıp öldüren şüpheli Ergin A. "Kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
12.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:45
HİNT Okyanusu'nda 20 Aralık 2019 tarihinde Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayıp öldüren şüpheli Ergin A. "Kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" gemisinin kaptanı ile aralarında çıkan tartışma sonrasında 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayıp öldüren katil zanlısı Ergin A., mürettebat tarafından etkisiz hale getirilerek Sri Lanka'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti. Şüpheli Ergin A. Sri Lanka'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
PİŞMANLIK DUYDUĞU ÖĞRENİLDİAdliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Ergin A.'nın savcılıkça ifadesi alındı. Şüpheli Ergin A.'nın savcılık sorgusunda, olayı kabul ettiği ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheli "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Ergin A., "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAYIN GEÇMİŞİHint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı yük gemisi İnce Karadeniz, Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra denize açılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi kamarasının önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya müdahale etmek isteyen gemi mürettebatından 4 kişiyi de yaralamıştı.
22 YILLIK GEMİ KAPTANIYDI22 yıllık gemi kaptanı olan 45 yaşındaki Bora Ekşi'nin cenazesi, tarifeli uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve cenaze töreninin ardından İstanbul'da toprağa verilmişti.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Bora Füzesi, Aralık, Güncel
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