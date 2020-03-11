Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A., Sri...
Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getiriliyor.
11.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:18
Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getiriliyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Bora Füzesi, 3. Sayfa
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