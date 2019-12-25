Haberler » Güncel » Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı

Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide uğradığı bıçaklı saldırıda sonucu hayatını kaybeden Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı.

25.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:27 Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı
Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide uğradığı bıçaklı saldırıda sonucu hayatını kaybeden Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı. Kaptan Ekşi'ni kız kardeşi İrem Ekşi abisinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Hint Okyanusu'nda İnce adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A. tarafından uğradığı bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde düzenlenen cenazeye Ekşi'nin babası Vahdettin Ekşi, kız kardeşi İrem Ekşi, ailesi ve yakınları, arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ekşi'nin acılı ailesi cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Kız kardeş İrem Ekşi, abisinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kaptan Ekşi'nin arkadaşı Barbaros Aybar, "Sınıf arkadaşımızı kaybettik. Dünya iyisi bir insandı. Çok hümanistti. Mutluluk saçardı, yüzünden gülücük eksik olmazdı. Çok derin üzüntü içindeyiz. Bizim için yeri doldurulamaz bir kayıp" diye konuştu.

Bora Ekşi'nin başka bir arkadaşı Hikmet Uyar, "Canımız ciğerimiz bir arkadaşımız katledildi. Bu olay olmayabilirdi bunun önüne geçilebilirdi. İş alımlarında daha dikkatli olunabilir" dedi.

Kaptan Bora Ekşi'nin Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutu, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Valide Sultan Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına koyuldu. - İSTANBUL

Bora Füzesi, Karadeniz, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası - Haber
15:50   İçişleri Bakanı Soylu, komiser yardımcıları mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması - Haber
15:48   Sorun Dinlediler, Personelin Yeni Yılını Kutladılar - Haber
15:48   Yaşlı ve engelli kadının kimliği için seferber oldular - Haber
15:44   Büyükşehir ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:50:46