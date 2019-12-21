Haberler » Güncel » Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet - Haber

Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet

Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan yola çıkan İnce Karadeniz adlı yük gemisinde, geminin makine yağcısının bıçaklı saldırısına uğrayan kaptan hayatını kaybetti, 2 mürettebat da yaralandı.

21.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:55 Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet
Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan yola çıkan İnce adlı yük gemisinde, geminin makine yağcısının bıçaklı saldırısına uğrayan kaptan hayatını kaybetti, 2 mürettebat da yaralandı.
İnce Karadeniz adlı yük gemisi, Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan yük alarak Hint Okyanusuna açıldı. Seyir halinde bulunan gemide, makine yağcısı Ergin A. daha önce tartıştığı öne sürülen kaptan Bora Ekşi'yi boğazından bıçakladı. Olay esnasında saldırıyı önlemek isteyen 2 mürettebatı da yaralayan Ergin A., mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi. Kaptan Bora Ekşi gemide hayatını kaybederken, geminin rotası adli işlemler nedeni ile Sri Lanka'ya çevrildi.
Şirketten açıklama
Konuyla ilgili İnce Denizcilik Şirketi tarafından açıklamada, "20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint Okyanusu'nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz adlı gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu gemi kaptanımız vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır. Türk Konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariyle Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)

Karadeniz, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37   Erzurum Diplomasi Akademisinde "geleceğin diplomatları" yetişiyor - Haber
14:35   Balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı - Haber
14:34   Ordu ordulu taksiciden ceren'in öldürülmesinin ardından takdir toplayan davranış - Haber
14:34   İstanbul "trump'ın azil süreci türkiye açısından fırsat olabilir" - Haber
14:31   ÜNİ-DOKAP'ın dönem başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine devredildi - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
12:18   "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının oğlu sabıkalı bir polis memuru çıktı - Haber
11:36   En büyük hayali için 110 kilo verdi - Haber
21.12.2019 14:41:34